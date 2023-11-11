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Гончаренко — о своем будущем в «Урале»: «Контакт с президентом хороший, но такие вопросы решаются внутри»

Алина Савинова
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

«В первом тайме из-за того, что мы прессинговали не так, как хотели, позволили «Крыльям» играть в футбол, который им удобен. Во втором тайме мы сделали замены, это изменили, выровняли игру, быстро забили ответный гол. Затем начали очень просто терять мяч на флангах, «Крылья» стали проводить быстрые атаки», — приводит Metaratings.ru слова Гончаренко.

Также 46-летний специалист ответил на вопрос о контакте с президентом клуба относительно своих дальнейших перспектив в команде.

«Контакт хороший, но такие вопросы в любом случае решаются внутри клуба», — добавил он.

«Урал» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей. На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. В 16-м туре команда Гончаренко дома сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 26 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года, подписав контракт с клубом на два года.

Источник: https://metaratings.ru/news/goncharenko-o-svoyom-budushem-kontakt-s-prezidentom-khoroshii-no-takie-voprosy-reshayutsya-vnutri-304520/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Кр. Советов – Урал
 3 : 1
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11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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 - : -
12.11 16:30
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Федор Чалов

ЦСКА

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Маркус Вендел

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И К Ж
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