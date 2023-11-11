Федотов — о ничьей ЦСКА с «Факелом»: «Не хватило 30 секунд сохранить концентрацию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей с «Факелом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Красно-синие выигрывали до 90+3-й минуты, но в концовке ничью воронежцам принес гол Сергея Божина.

«Скажем так — играли по счету. Не планировали настолько легко расставаться с мячом, не хватало логических действий в центре поля. Хотелось заставить соперника больше работать без мяча. Мы были очень близки к победе, справлялись в конце с навалом, но не хватило 30 секунд сохранить концентрацию», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» идет на десятой строчке с 19 очками.

В следующем туре армейцы сыграют на своем поле с «Динамо» (25 ноября), а «Факел» встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).