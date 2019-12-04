Сергей Семак: «Задел в 8 очков хороший, но он абсолютно ничего не гарантирует»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что нельзя пренебрегать матчем РПЛ против «Динамо» ради встречи Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Плюс 8 очков в чемпионате, но в то же время скоро игра с «Бенфикой». Может быть, это тот редкий случай, когда вы вынуждены держать в уме следующий матч Лиги чемпионов?

— Нет, мы должны думать только о «Динамо». Конечно, есть определенные вопросы, которые мы должны учитывать, но сейчас с точки зрения подготовки и анализа полностью сконцентрированы на матче против «Динамо».

— Как вообще оцените этот отрыв?

— Задел хороший, но он абсолютно ничего не гарантирует. Конечно, приятно побеждать, отрываться от группы соперников, но мы все прекрасно понимаем, какое количество очков нужно набрать и в скольких матчах победить, чтобы стать чемпионами России. Не думаем об отрыве, думаем только о том, чтобы как можно лучше сыграть в следующем матче и добиться победы.

— Йордан Осорио сыграл в Лиге чемпионов в четыре раза больше матчей, чем в РПЛ. Высока ли вероятность, что он появится на поле в пятницу, учитывая также дисквалификацию Ракицкого на игру с «Бенфикой»?

— Мы не рассматриваем игру против «Динамо» как подготовку к «Бенфике». Абсолютно две разные вещи. Вероятность появления присутствует, как и у многих других футболистов. Сначала мы посмотрим, кто сможет принять участие в матче против «Динамо», и исходя из этого будем планировать стартовый состав.

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