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Сергей Семак: «У нас следующий матч — финал Кубка России. Так что дали отдохнуть нескольким футболистам»

22 июля 2020, 18:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Встреча начнется в 19:00 мск.

— Спортивная составляющая присутствует, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы стараемся победить в каждом матче. Турнирной составляющей нет, спортивная есть. У нас следующий матч важный — финал Кубка — так что мы дали отдохнуть нескольким футболистам. О предыдущей игре мы не говорили, каждый новый матч — новая история. Знаю менталитет Валерия Георгиевича Карпина, он всегда хочет побеждать, к тому же есть теоретический шанс на место в группе Лиги Европы.

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