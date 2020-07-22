Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Встреча начнется в 19:00 мск.

— Спортивная составляющая присутствует, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы стараемся победить в каждом матче. Турнирной составляющей нет, спортивная есть. У нас следующий матч важный — финал Кубка — так что мы дали отдохнуть нескольким футболистам. О предыдущей игре мы не говорили, каждый новый матч — новая история. Знаю менталитет Валерия Георгиевича Карпина, он всегда хочет побеждать, к тому же есть теоретический шанс на место в группе Лиги Европы.