Сергей Семак: "Травмы Ерохина, Кузяева и Шатова усложняют задачу "Зениту"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" провел пресс-конференцию, информирует официальный Youtube-канал сине-бело-голубых.

46-летний российский специалист настаивает на том, что травмы некоторых футболистов добавляют головной боли тренерскому штабу "Зенита".

– Всем командам сложнее играть на выезде. Иногда у некоторых команд получаются удачные выездные сезоны, но, как правило, это касается команд, которые играют в контратаку. Приложим все усилия для того, чтобы остаться на том месте, на котором мы находимся сейчас. Но это непросто – у "Зенита" хорошие конкуренты. Травмы Ерохина, Кузяева, Шатова и отсутствие Кокорина очень сильно усложняют задачу тренерскому штабу, – сказал Семак.

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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