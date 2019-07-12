Сергей Семак: "Сроков восстановления Кузяева нет. Решили попробовать восстановление без операции"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура чемпионата России против "Тамбова". Встреча пройдет в воскресенье, 17 июля, в Санкт-Петербурге. "СЭ" проведет трансляцию игры "Зенит" - "Тамбов", начало - в 19.00.

– В оптимальной ли форме находится "Зенит"?

– Конечно, не в оптимальной. И это нормально. Была короткая предсезонная подготовка. Европейские клубы тоже шаг за шагом набирают форму. Я думаю, через несколько матчей выйдем на необходимый уровень. Что касается "Тамбова", то у Григоряна всегда команды играют активно и агрессивно. Нам просто не будет. Проходных матчей нет и не будет. Мы в каждой игре должны показывать максимум, анализировать ошибки, чтобы двигаться дальше.

– Какова ситуация с травмированными игроками?

– Сроков восстановления Кузяева нет. Он работает по индивидуальной программе. Было два варианта: операционный и безоперационный. И мы решили поберечь Далера и попробовать восстановление без операции. Есть движение, но по гарантиям и срокам – непонятно. Шатов со следующей недели будет в общей группе. (Гоша Чернов)​

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