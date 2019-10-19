Сергей Семак: «Шесть мячей? За любую победу дают три очка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой команды в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова» (6:1).

— Борьбы ждали, но все удачно сложилось для нас. Забили быстрый мяч и «Ростову» надо было отыгрываться, мы же использовали свои лучшие качества, — заявил Семак в эфире «Матч Премьер».

Шесть мячей? За любую победу дают три очка. Будем готовиться дальше.

Мы достаточно создавали моментов. «Ростов» идет в группе лидеров, так что игра обещала быть сложной. И все равно создали очень много моментов: со стандартов, с игры. По качеству смотрелись очень хорошо.

Хет-трик? Я рад за него. Дзюба заслужил это своей работой: забивает, отдает. Ему удалось пополнить свой голевой запас и пододвинуться к группе лидеров в споре бомбардиров. Главное, чтобы наши игроки почаще делали хет-трики.

Как будем поздравлять? Поздравлять будем тогда, когда выполним задачу. Сейчас будем готовиться к следующему матчу.

Это наша работа, чтобы игроки подошли в нужной форме и эмоционально и функционально. Лига чемпионов — это Лига чемпионов. Чемпионат — это чемпионат. Разные турниры. И к каждому матчу нужно готовиться по-своему.

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