Сергей Семак рассказал, какая у него роль в работе «Зенита» на трансферном рынке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей роли в работе «Зенита» на трансферном рынке, а также рассказал о том, как продлеваются контракты с футболистами команды.

— Я могу предложить кого-то, если мне посоветуют какого-то игрока, но решение всегда остается за руководством, — сказал Семак в эфире «Россия 24». — Спорные ситуации периодически возникают. Все, что я могу — это действовать прежде всего в интересах команды. Допустим, я считаю, что игрок определенного амплуа нужен. Естественно, дальше вступают спортивный директор и руководство. То же самое — касаемо пролонгирования взаимоотношений с нашими игроками. Я высказываю свою позицию, то, как я вижу футболистов.

По поводу того же Олега Шатова — он всегда был и является талантливым игроком с хорошими качествами. Единственная проблема — то количество игрового времени, которое он может дать клубу, потому что в последнее время у него высок травматизм. Дальше уже прерогатива клуба. Олег может играть много, но при условии, что не будет много времени проводить в нашем лазарете. Дальше клуб выстраивает позицию, выбирает, какой контракт предложить и на каких условиях, чтобы стимулировать игрока показывать свои лучшие качества.