Семак о разгромной победе над «Локомотивом»: «Второй мяч раскрыл матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива» (5:0).

— Игра на встречных курсах. В первом тайме мы создали достаточно моментов. Мы в первом тайме не могли забить, хотя моменты были неплохие. Второй мяч раскрыл матч, нам стало легче играть, появилось больше пространства, стали активнее выбегать в быстрые атаки. Рад, что нам удалось забить хорошие мячи и победить.

— «Зенит» сегодня активно и интенсивно прессинговал. Это реакция на игры «Локо» в предыдущих матчах?

— Мы всегда стараемся высоко прессинговать тогда, когда позволяет ситуация. Соперники начинали коротко, потом выбивали, после подбора начинали атаковать. Тут был определенный риск, конечно, но защитники справились. Были индивидуальные ошибки, которые могли к пропущенным мячам и моментам у наших ворот. В целом, ребята хорошо двигались.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».