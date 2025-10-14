Аленичев: «Когда вернусь к тренерской деятельности? Сейчас у меня пауза»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, планирует ли он возвращаться к тренерской деятельности.

«Когда вернусь к тренерской деятельности? Сейчас у меня пауза. Предложения есть, но не те, которые устраивают.

С Моуринью я ни разу не бегал кросс. Зато была высочайшая интенсивность на тренировках. Я летал по полю», — сказал Аленичев.

Последним местом работы Аленичева был «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.