Сергей Семак объяснил, почему Дзюба начал матч с «Локомотивом» в запасе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артем Дзюба начал матч 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) в запасе.

«Дзюба был в запасе, потому что Азмун и Ерохин в этой схеме в последнее время играли очень хорошо, сделали ставку на них. Поздние замены были связаны с тем, что нам нужно было обороняться», — сказал Семак.

«Зенит» с 10 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.