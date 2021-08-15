Сергей Семак объяснил, почему Дзюба начал матч с «Локомотивом» в запасе
19:48
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артем Дзюба начал матч 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) в запасе.
«Дзюба был в запасе, потому что Азмун и Ерохин в этой схеме в последнее время играли очень хорошо, сделали ставку на них. Поздние замены были связаны с тем, что нам нужно было обороняться», — сказал Семак.
«Зенит» с 10 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
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