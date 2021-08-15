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Вилена не попал в заявку на матч против «Арсенала» по дисциплинарным причинам

19:47
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена не попал в заявку на матч 4-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала».

Комментатор этой встречи Тимур Журавель, со ссылкой на слова главного тренера «быков» Виктора Гончаренко, рассказал, что голландец был исключен из заявки «в качестве дисциплинарного взыскания».

Подробности этой ситуации не уточняются.

Краснодар — Арсенал Т

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Иван Шитик все материалы автора

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