Сергей Семак – о Кокорине: "Давайте всех сажать за драку. Почему такое внимание к этому делу?"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" провел пресс-конференцию, информирует официальный Youtube-канал сине-бело-голубых.

43-летний российский специалист прокомментировал содержание нападающего питерцев Александра Кокорина под стражей. Ранее стало известно, что форвард будет находиться в СИЗО до 25 сентября.

– Верю, что Саша вернется в футбол. Желаю скорейшего возвращения Александру. Эта ситуация переходит все грани с точки зрения человеческого понимания. Давайте всех сажать за драку. Для меня это остается загадкой, почему такое внимание к этому делу. По поводу его дальнейшей карьеры в "Зените" будем обсуждать с Кокориным и клубом. Я бы очень этого хотел, – сказал Семак.

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