Сергей Семак: "Надеемся увидеть Ерохина и Маркизио в общей группе в апреле"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 22-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" рассказал о состоянии полузащитников Клаудио Маркизио и Александра Ерохина.

– Когда вернутся Маркизио и Ерохин?

– По поводу Ерохина: пока не тренируется, не готов работать в общей группе. Когда он появится - сказать сложно. Надеюсь, сможем увидеть его в этом месяце, по крайней мере, в общей группе. Что касается Маркизио, мы тоже ждем. К сожалению, процесс его возвращения затянулся. Не все так хорошо, как нам хотелось бы. Но то же самое: мы ждем. Он начал тренироваться на футбольном поле, начал работать с мячом, но пока не готов к общей группе. Надеюсь, Маркизио тоже сможет вернуться в апреле в общую группу.

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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