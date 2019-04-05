Сергей Семак: "Мне нравится, как Джорджевич играет в "Арсенале"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" провел пресс-конференцию, информирует официальный Youtube-канал сине-бело-голубых.

43-летний российский специалист признался, что наблюдает за игрой нападающего Луки Джорджевича в тульском "Арсенале", который выступает там на правах аренды.

– "Зенит" внимательно следит за всеми игроками, которые находятся в аренде в других клубах. По окончании сезона будем разговаривать с Лукой Джорджевичем. Мне нравится, как он играет в "Арсенале", – сказал Семак.

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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