Сергей Семак: "Малкому надо набирать кондиции, чтобы выйти на свой высокий уровень"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Динамо" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России поблагодарил Себастьяна Дриусси за то, что на протяжении длительного времени нападающий играет там, где нужно команде.

– Насколько комфортно себя чувствует "Зенит" на старте сезона, который потерял только годно очко после пяти туров?

– Всегда хочется побеждать. Одно очко потеряли очки в предыдущем туре, и это было обидно. По игре, считаю, мы заслуживали победу. Потеря потере рознь. Расстраиваемся, когда теряем очки в тех матчах, в которых должны были выигрывать. Все хотят побеждать

– Почему Малком второй матч остается в запасе и можно ли его рассматривать, как прямого конкурента Дриусси или он может конкурировать за место в составе с Суторминым?

– Что касается конкуренции, то Дриусси надо сказать спасибо за то, что на протяжении длительного времени играет там, где нужно команде. Его характеристика – второй форвард. Там чувствует себя наиболее комфортно. Но ради команды он готов играть там, где нужно. Что касается Малкома, всего пару контрольных матчей. В прошлой игре мы дали ему определенное время. В этой тоже. Ему нужно набирать физические кондиции и игровую практику для того, чтобы выходить на свой высокий уровень. (Елена Григорьевская)