Семак: «В атаке создали много голевых моментов, забили достаточно много»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 15-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Нижнего Новгорода» (5:1).

— Хорошая игра, особенно в первом тайме. Во втором тайме была рваная игра. В атаке создали много голевых моментов, забили достаточно много.

— Почему вы выбрали схему с четырьмя защитниками? Ракицкий говорил, что ему не очень комфортно играть левого защитника. Почему вы все равно решили сделать его левым защитником сегодня, ведь был Круговой?

— Кругового как раз не было во время подготовки к игре. В сборной он тоже не играл. Так что мы его не видели и поставили игрока, который работал все это время и был перед нашими глазами. Посчитали, что Дуглас будет более полезен в центре, потому что не было Барриоса — он прилетел за день до матча. В центре поля вышли Вендел и Дуглас. Посмотрели, как играется слева Ярославу.

— И как сыграл Ракицкий?

— Как он сказал, во втором тайме раскусил позицию и стал получать удовольствие.