Семак: «В атаке создали много голевых моментов, забили достаточно много»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 15-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Нижнего Новгорода» (5:1).
— Хорошая игра, особенно в первом тайме. Во втором тайме была рваная игра. В атаке создали много голевых моментов, забили достаточно много.
— Почему вы выбрали схему с четырьмя защитниками? Ракицкий говорил, что ему не очень комфортно играть левого защитника. Почему вы все равно решили сделать его левым защитником сегодня, ведь был Круговой?
— Кругового как раз не было во время подготовки к игре. В сборной он тоже не играл. Так что мы его не видели и поставили игрока, который работал все это время и был перед нашими глазами. Посчитали, что Дуглас будет более полезен в центре, потому что не было Барриоса — он прилетел за день до матча. В центре поля вышли Вендел и Дуглас. Посмотрели, как играется слева Ярославу.
— И как сыграл Ракицкий?
— Как он сказал, во втором тайме раскусил позицию и стал получать удовольствие.
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