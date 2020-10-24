Сергей Семак: «Без забитых мячей побеждать очень сложно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

— После забитого мяча потеряли инициативу, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Допустили несколько ошибок, одна из которых привела к пропущенному мячу. Во второй половине действовали более собрано, играли с желанием, но нужно реализовывать моменты. Без забитых мячей побеждать очень сложно.

У соперника почти не было подходов к нашим воротам. Но, к сожалению, мы снова пропустили. Команда, которая больше реализует моментов, и побеждает.