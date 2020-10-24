Сергей Семак: «Без забитых мячей побеждать очень сложно»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).
— После забитого мяча потеряли инициативу, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Допустили несколько ошибок, одна из которых привела к пропущенному мячу. Во второй половине действовали более собрано, играли с желанием, но нужно реализовывать моменты. Без забитых мячей побеждать очень сложно.
У соперника почти не было подходов к нашим воротам. Но, к сожалению, мы снова пропустили. Команда, которая больше реализует моментов, и побеждает.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.