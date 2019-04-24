Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура РПЛ с "Динамо" (2:0).

– Намного более изощренными стали угловые. Что изменилось на тренировках?

– Ничего не изменилось. Когда на улице минусовая температура, тренировать "стандарты" сложно, только в теории их можно разбирать. А сейчас погода улучшилась, можно больше времени уделять им. У нас иногда получается хуже, иногда лучше, но "стандарты" зависят от качества подачи. У нас есть те, кто исполняют их хорошо.

– Серьезно ли повреждение Азмуна?

– Получил болезненный удар, ему въехали по ногам. Это было жестко. У Жиркова тоже не все в порядке, в перерыве он мог быть заменен. Он получил ушиб, но доиграл. Оздоев тоже смог выйти на поле после повреждения в Краснодаре. Все ребята – настоящие мужчины. (Гоша Чернов)