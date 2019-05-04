Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил мнение, что система ВАР будет использоваться на матчах российской премьер-лиги со второго круга следующего сезона.

Ранее клубы РПЛ единогласно поддержали идею введения VAR с сезона-2019/20.

– ВАР будет готово только со второго круга чемпионата России. Справедливо ли? Это только мое мнение, возможно, что ВАР появится уже в первом круге, – сказал Прядкин в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

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