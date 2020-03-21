Сергей Прядкин: «Раньше 24 апреля РПЛ не стартует»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, как будет проводиться остаток сезона.

На данный момент проведение турнира приостановлено до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

— У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок — действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах, — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ». — В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Дальше будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее.