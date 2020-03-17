Сергей Прядкин о приостановке РПЛ: «Надеемся на понимание болельщиков и клубов»

Президент Тинькофф российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение о приостановке турнира. Это связано с пандемией коронавируса. Турнир приостановлен как минимум до 10 апреля.

«Основным приоритетом российской премьер-лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков, — цитирует Прядкина сайт лиги. — Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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