Сергей Прядкин: «На исполкоме отметили, что РПЛ движется вперед, но есть ряд пожеланий»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о требованиях президента РФС Александра Дюкова к премьер-лиге, которые тот выдвинул на исполкоме организации.

— Для меня самым серьезным моментом на исполкоме был отчет лиг. У нас все приняли, есть поручения от президента РФС, на что обратить внимание. Каждая лига, за исключением ПФЛ, предоставила отчеты. ПФЛ решили перенести, видимо, мой доклад и доклад от ФНЛ занял слишком много времени, — сказал Прядкин.

— Почему это заняло много времени?

— Мы построили свой доклад не просто на основании прошлого сезона, а с момента принятия стратегии развития лиги, которое случилось в 2015 году. Поэтому я докладывал о том, что сделано в период с 2015 по 2019 годы. Мы все вывесим на сайте премьер-лиги, можно будет посмотреть на наши достижения и на то, к чему стремимся. Доклад одобрен, отмечено, что РПЛ двигается вперед, но, вместе с этим есть и ряд пожеланий.

— Можете рассказать о них в двух словах?

— Вы знаете, что у нас есть следующая проблема: некоторые команды играют не в своих регионах. Желательно, чтобы в дальнейшем таких команд у нас не было. Команды должны играть для своих регионов, для своих болельщиков. Еще раз обсудили инфраструктуру, хоть я и упомянул в докладе, что у нас 90 процентов арен — самые новые. Есть всего два стадиона, на которых искусственный газон, которые являются старыми и реконструированными. Поступило пожелание работать в том же направлении, улучшать инфраструктуру.

— Пункт УЕФА о 2022-2028 году...

— Вы о телеправах? Думаю, на пресс-конференции более подробно скажут об этом и объяснят, что в себя включает этот пункт. Отмечу лишь, что мы поддержали предложение РФС. (Александр Рогулев)

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