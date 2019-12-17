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Сергей Прядкин: «13 клубов высказались против Егорова. Но его нахождение на посту — прерогатива РФС»

17:20
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Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался насчет работы главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

— Вы знаете позицию клубов: 13 клубов высказались против Александра Егорова, — отметил Прядкин. — Но это (работа Егорова во главе департамента. — Прим. «СЭ») — прерогатива РФС. И на встрече с РФС мы договорились. Хачатурянц поднял тему, Дюков поддержал — мы не будем обсуждать судейскую тему. И посмотрим, как пойдет работа весной. (Константин Алексеев)

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