Сергей Подпалый: «Арсеналу» нужно сыграть с «Уфой» агрессивно"

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы». В первом туре туляки сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

— Мы играем вторую игру дома, нужно постараться забить, — сказал Подпалый в эфире «Матч премьер». — С «Ахматом» сыграли 0:0, но неплохо смотрелись в атаке, однако концовки не было. Сейчас нужно лучше действовать в атаке.

По первой игре с «Краснодаром» сложно сказать, что поменялось у «Уфы». Команда играет от обороны, будет сложно. Играем дома, нужно сыграть активно, агрессивно.