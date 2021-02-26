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Хацкевич — о матче «Ротора» с «Тамбовом»: «Качество игры неудовлетворительное»

21:20
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итоги победного матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:1).

«Тяжело выходить со сборов, наверное, с составом где-то не угадали. В перерыве сделали замены, которые оказались ключевыми. Кипиани очень здорово вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандарта. Когда второй гол забивали, активно сыграли на чужой половине поля, прессинговали. Но качество игры, мягко говоря, неудовлетворительное», — сказал Хацкевич в прямом эфире «Матч премьер».

После 20 туров чемпионата России «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре команда сыграет с «Химками». встреча состоится 6 марта.

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