Хацкевич — о матче «Ротора» с «Тамбовом»: «Качество игры неудовлетворительное»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итоги победного матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:1).
«Тяжело выходить со сборов, наверное, с составом где-то не угадали. В перерыве сделали замены, которые оказались ключевыми. Кипиани очень здорово вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандарта. Когда второй гол забивали, активно сыграли на чужой половине поля, прессинговали. Но качество игры, мягко говоря, неудовлетворительное», — сказал Хацкевич в прямом эфире «Матч премьер».
После 20 туров чемпионата России «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре команда сыграет с «Химками». встреча состоится 6 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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