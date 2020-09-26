Сергей Первушин: «К сожалению, на трибунах будут не наши болельщики, а московские»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин в преддверии матча 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» поделился ожиданиями от игры. В прошлом сезоне тамбовцы одержали над соперником две победы (2:0, 3:2).

— Для нас обыграть «Спартак» почетно и запоминаемо, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Соперник выйдет с высокой мотивацией, это точно.

— Сегодня будет немало болельщиков на трибунах.

— Да, но, к сожалению, это будут не наши болельщики, а московские. Но когда такой ажиотаж, это здорово. Со «Спартаком» всегда много народа, скорее бы болельщик вернулся на трибуны.