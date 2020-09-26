РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Первушин: «К сожалению, на трибунах будут не наши болельщики, а московские»

13:54
Теги:

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин в преддверии матча 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» поделился ожиданиями от игры. В прошлом сезоне тамбовцы одержали над соперником две победы (2:0, 3:2).

— Для нас обыграть «Спартак» почетно и запоминаемо, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Соперник выйдет с высокой мотивацией, это точно.

— Сегодня будет немало болельщиков на трибунах.

— Да, но, к сожалению, это будут не наши болельщики, а московские. Но когда такой ажиотаж, это здорово. Со «Спартаком» всегда много народа, скорее бы болельщик вернулся на трибуны.

Тамбов — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир