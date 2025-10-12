Функционер Новиков: «Тренер «Фламенго» советовал Жерсону переходить в «Аль-Наср», а не в «Зенит»
Футбольный функционер Сергей Новиков рассказал «СЭ», как участвовал в сделке по переходу полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».
— К каким последним трансферам в РПЛ вы имеете отношение?
— К переходу Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».
— Ничего себе.
— Мы почти полгода с теперь уже бывшим председателем правления «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым занимались этой сделкой. К сожалению, пока физическое состояние футболиста не позволяет всем нам оценить его реальный уровень.
— А какой его реальный уровень?
— Очень большой игрок, звезда, выступающая за сборную Бразилии! Сейчас, увы, не радует российского зрителя. Сказывается и напряженный прошлый сезон, и травма.
Очень сложный трансфер. У Жерсона было более привлекательное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии. Если бы он его принял, то имел бы гарантированное место в составе национальной команды. Но полузащитник все-таки выбрал «Зенит». Мы тоже приложили для этого перехода очень много сил.
— А как вообще возник вариант с Жерсоном в «Зените»?
— Это была моя инициатива. Еще в конце прошлого года предложил Александру Иванычу реализовать сделку. К сожалению, «Фламенго» вообще не хотел продавать футболиста из-за клубного чемпионата мира, занял тогда жесткую позицию. Переговоры длились около полугода.
— А лично у вас есть прямой выход на «Фламенго» и агента Жерсона?
— У Жерсона отец занимается его делами. Кроме того, 50 процентов прав на игрока имеет агентство Карлоса Лейте. Мы выстраивали коммуникацию через отца. Всех участников сделки вывели на «Зенит».
— Предложение из Саудовской Аравии было космическое?
— Не то слово! Жерсон получил бы как минимум в два раза больше, чем в «Зените». Но он проявил свой профессионализм, решил продолжить карьеру в более статусной лиге. При этом тренер «Фламенго» настоятельно советовал игроку перейти в «Аль-Наср», где бы он имел гарантированную игровую практику и вызывался в сборную.
— То есть трансфер в «Зенит» был на грани срыва?
— Отец Жерсона проявил порядочность. Сторона футболиста выполнила все обязательства, которые у нее были перед «Зенитом». Жерсон подписал контракт в Петербурге. Ему осталось только адаптироваться и заиграть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0