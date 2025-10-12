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12 октября 2025, 16:15

Функционер Новиков: «Тренер «Фламенго» советовал Жерсону переходить в «Аль-Наср», а не в «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Жерсон.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Футбольный функционер Сергей Новиков рассказал «СЭ», как участвовал в сделке по переходу полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

— К каким последним трансферам в РПЛ вы имеете отношение?

— К переходу Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

— Ничего себе.

— Мы почти полгода с теперь уже бывшим председателем правления «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым занимались этой сделкой. К сожалению, пока физическое состояние футболиста не позволяет всем нам оценить его реальный уровень.

— А какой его реальный уровень?

— Очень большой игрок, звезда, выступающая за сборную Бразилии! Сейчас, увы, не радует российского зрителя. Сказывается и напряженный прошлый сезон, и травма.

Очень сложный трансфер. У Жерсона было более привлекательное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии. Если бы он его принял, то имел бы гарантированное место в составе национальной команды. Но полузащитник все-таки выбрал «Зенит». Мы тоже приложили для этого перехода очень много сил.

— А как вообще возник вариант с Жерсоном в «Зените»?

— Это была моя инициатива. Еще в конце прошлого года предложил Александру Иванычу реализовать сделку. К сожалению, «Фламенго» вообще не хотел продавать футболиста из-за клубного чемпионата мира, занял тогда жесткую позицию. Переговоры длились около полугода.

— А лично у вас есть прямой выход на «Фламенго» и агента Жерсона?

— У Жерсона отец занимается его делами. Кроме того, 50 процентов прав на игрока имеет агентство Карлоса Лейте. Мы выстраивали коммуникацию через отца. Всех участников сделки вывели на «Зенит».

— Предложение из Саудовской Аравии было космическое?

— Не то слово! Жерсон получил бы как минимум в два раза больше, чем в «Зените». Но он проявил свой профессионализм, решил продолжить карьеру в более статусной лиге. При этом тренер «Фламенго» настоятельно советовал игроку перейти в «Аль-Наср», где бы он имел гарантированную игровую практику и вызывался в сборную.

— То есть трансфер в «Зенит» был на грани срыва?

— Отец Жерсона проявил порядочность. Сторона футболиста выполнила все обязательства, которые у нее были перед «Зенитом». Жерсон подписал контракт в Петербурге. Ему осталось только адаптироваться и заиграть.

Жерсон.«Жерсон никому ничего не должен! Выбрав «Зенит», он потерял огромные деньги»
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Жерсон
ФК Зенит
Сергей Новиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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