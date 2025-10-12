Функционер Новиков: «Тренер «Фламенго» советовал Жерсону переходить в «Аль-Наср», а не в «Зенит»

Футбольный функционер Сергей Новиков рассказал «СЭ», как участвовал в сделке по переходу полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

— К каким последним трансферам в РПЛ вы имеете отношение?

— К переходу Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

— Ничего себе.

— Мы почти полгода с теперь уже бывшим председателем правления «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым занимались этой сделкой. К сожалению, пока физическое состояние футболиста не позволяет всем нам оценить его реальный уровень.

— А какой его реальный уровень?

— Очень большой игрок, звезда, выступающая за сборную Бразилии! Сейчас, увы, не радует российского зрителя. Сказывается и напряженный прошлый сезон, и травма.

Очень сложный трансфер. У Жерсона было более привлекательное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии. Если бы он его принял, то имел бы гарантированное место в составе национальной команды. Но полузащитник все-таки выбрал «Зенит». Мы тоже приложили для этого перехода очень много сил.

— А как вообще возник вариант с Жерсоном в «Зените»?

— Это была моя инициатива. Еще в конце прошлого года предложил Александру Иванычу реализовать сделку. К сожалению, «Фламенго» вообще не хотел продавать футболиста из-за клубного чемпионата мира, занял тогда жесткую позицию. Переговоры длились около полугода.

— А лично у вас есть прямой выход на «Фламенго» и агента Жерсона?

— У Жерсона отец занимается его делами. Кроме того, 50 процентов прав на игрока имеет агентство Карлоса Лейте. Мы выстраивали коммуникацию через отца. Всех участников сделки вывели на «Зенит».

— Предложение из Саудовской Аравии было космическое?

— Не то слово! Жерсон получил бы как минимум в два раза больше, чем в «Зените». Но он проявил свой профессионализм, решил продолжить карьеру в более статусной лиге. При этом тренер «Фламенго» настоятельно советовал игроку перейти в «Аль-Наср», где бы он имел гарантированную игровую практику и вызывался в сборную.

— То есть трансфер в «Зенит» был на грани срыва?

— Отец Жерсона проявил порядочность. Сторона футболиста выполнила все обязательства, которые у нее были перед «Зенитом». Жерсон подписал контракт в Петербурге. Ему осталось только адаптироваться и заиграть.