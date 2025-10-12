«Балтика» разгромила медийный «Матч ТВ» в товарищеском матче

«Балтика» обыграла медийную команду «Матч ТВ» в товарищеском матче — 5:0.

Встреча прошла на базе в Новогорске.

У калининградцев голами отметились Максим Петров (13-я минута), Чинонсо Оффор (25-я), Илья Петров (44-я), Сергей Пряхин (48-я) и Кирилл Степанов (67-я).

«Матч ТВ» впервые в своей истории сыграл с клубом РПЛ.

После 11 туров «Балтика» с 20 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче премьер-лиги калиниградская команда на выезде сыграет с «Рубином».