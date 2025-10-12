«Сочи» провел открытую тренировку для болельщиков

Состоялась открытая тренировка футбольного клуба «Сочи».

После завершения занятия игроки сочинцев отправились к болельщикам, фотографировались с ними и раздали автографы.

«Мы прекрасно понимаем, что подобные встречи — это наши первые шаги к полному взаимопониманию с болельщиками. В какой-то мере даже аванс. Мы готовы усердно работать, чтобы заслужить доверие. Очень приятно видеть сегодня так много детей — они смотрят на нас по-особенному. Для них это возможность вдохновиться, почувствовать атмосферу большого футбола и стать ближе к своей мечте», — сказал главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин.

Открытая тренировка завершилась общей фотографией с болельщиками команды.

После 11 туров «Сочи» с 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.