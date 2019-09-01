Сергей Матвеев: «После «Олимпиакоса» состояние нормальное»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о подготовке к матчу 8-го тура с «Уралом».



— После поражения от «Олимпиакоса» состояние нормальное, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы идем дальше от игры к игре, готовимся. От греков, конечно, обидное поражение, но мы все равно остаемся в еврокубках, пусть и в Лиге Европы. Игра с «Уралом» важна для нас, и все мысли сейчас только о ней.

Ари и Скопинцев сегодня выйдут в основе и думаю, игра «Краснодара» изменится. Не хочу раскрывать всех тайн перед матчем. Увидим, что получится из наших задумок.