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Сергей Матвеев: «После «Олимпиакоса» состояние нормальное»

13:58
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о подготовке к матчу 8-го тура с «Уралом».


— После поражения от «Олимпиакоса» состояние нормальное, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы идем дальше от игры к игре, готовимся. От греков, конечно, обидное поражение, но мы все равно остаемся в еврокубках, пусть и в Лиге Европы. Игра с «Уралом» важна для нас, и все мысли сейчас только о ней.

Ари и Скопинцев сегодня выйдут в основе и думаю, игра «Краснодара» изменится. Не хочу раскрывать всех тайн перед матчем. Увидим, что получится из наших задумок.

Урал — Краснодар

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