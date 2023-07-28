Сергей Лапочкин заявил, что взял бы Дзюбу в медиакоманду «Чисто Питер»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что взял бы в свою медиафутбольную команду «Чисто Питер» форварда Артема Дзюбу.

— А почему нет? Во-первых, у нас в «Чисто Питер» идеология такая, что игрок должен быть из Питера или как-то связан с петербургским футболом. Я думаю, что Артем абсолютно точно подходит под эту идеологию. Я думаю, что это было бы всем интересно. Просто я убежден, что Дзюбе сейчас это неинтересно. Но время время идет, посмотрим, — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».