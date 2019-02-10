Сергей Кузнецов: "До сих пор не знаю, что помешало моему переходу в "Спартак"

Помощник главного тренера "Спартака" Сергей Кузнецов сказал, что не знает, что помешало ему стать игроком команды в 2001 году.

- Никогда не играл против "Спартака", а вот за него довелось сыграть, - цитирует специалиста Bobsoccer. - Были товарищеские игры, когда я приехал на просмотр летом 2001 года. Сыграли в Раменском "Сатурном" и на "Алмазе" тогда еще с натуральным полем, кажется, с "Ростовом" (в то время еще "Ростсельмашем" - Прим. "СЭ"). Причем, Олег Иванович Романцев был в тот период занят в сборной, а за старшего оставался Вячеслав Викторович Грозный.

Мы, потенциальные новички, постоянно находились в расположении первой команды, вместе с ней в "Лужники" ездили на матч с "Локомотивом", в котором "Спартак" победил со счетом 1:0. В атаке у команды была серьезная конкуренция. Тем не менее, все шло к тому, что со мной заключат контракт. Как вдруг возникли препятствия, суть которых мне так и осталась неизвестна. Другие ребята подписали контракты, и только мне помешали какие-то нюансы.

- Два с половиной года назад в одном из интервью вы сказали, что Романцев объяснил отрицательное в вашем случае решение тем, что "какие-то люди" просили за вас деньги.

- Мне в двух словах так объяснили. У меня не было в тот период ни агента, ни контракта. Олег Иванович пообещал разобраться. Но потом, видимо, было не до игрока, приехавшего из финского чемпионата.

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