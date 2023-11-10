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Сегодня, 15:06

Тихонов считает, что «Краснодар» сыграет от обороны в матче с «Зенитом»

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Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Я думаю, что южане смогут дать бой и оказать сопротивление «Зениту. Ожидаю, что краснодарская команда сыграет прагматично, от обороны, потому что «Зенит» дома будет стараться атаковать, — приводит слова экс-футболиста московского «Спартака» ТАСС. — Сейчас главная сила «Краснодара» в прагматизме. Команда может играть от обороны, что раньше не приветствовалось, сейчас новый тренер работает так, как считает нужным. Когда необходимо, появляется игра на результат, но и группа атаки у «быков» хорошая. Команда изменилась, нравится или не нравится это кому-то, но она идет в лидерах, поэтому выводы пусть все сами делают».

После 14 туров «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ, набрав 31 очко, «Зенит» идет на 2-й позиции с 29 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/19251449
Андрей Тихонов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Джон Кордоба

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Квинси Промес

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Виктор Александров

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