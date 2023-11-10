Тихонов считает, что «Краснодар» сыграет от обороны в матче с «Зенитом»

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Я думаю, что южане смогут дать бой и оказать сопротивление «Зениту. Ожидаю, что краснодарская команда сыграет прагматично, от обороны, потому что «Зенит» дома будет стараться атаковать, — приводит слова экс-футболиста московского «Спартака» ТАСС. — Сейчас главная сила «Краснодара» в прагматизме. Команда может играть от обороны, что раньше не приветствовалось, сейчас новый тренер работает так, как считает нужным. Когда необходимо, появляется игра на результат, но и группа атаки у «быков» хорошая. Команда изменилась, нравится или не нравится это кому-то, но она идет в лидерах, поэтому выводы пусть все сами делают».

После 14 туров «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ, набрав 31 очко, «Зенит» идет на 2-й позиции с 29 очками.