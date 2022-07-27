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Судейство

Сегодня, 16:16

Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Карасева. Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».

29 июля (пятница)

«Урал» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Зуев.

30 июля (суббота)

«Факел» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Эдуард Малый.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Виктор Кулагин.

31 июля (воскресенье)

«Нижний Новгород» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

«Крылья Советов» — «Торпедо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин.

Источник: https://rfs.ru/news/216367
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
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30.07 15:00
Факел – Динамо
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30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
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