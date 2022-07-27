Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Карасева. Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».
29 июля (пятница)
«Урал» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Зуев.
30 июля (суббота)
«Факел» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Эдуард Малый.
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Виктор Кулагин.
31 июля (воскресенье)
«Нижний Новгород» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.
«Крылья Советов» — «Торпедо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1