Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Карасева. Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».

29 июля (пятница)

«Урал» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Зуев.

30 июля (суббота)

«Факел» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Эдуард Малый.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Виктор Кулагин.

31 июля (воскресенье)

«Нижний Новгород» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Французов.

«Крылья Советов» — «Торпедо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин.