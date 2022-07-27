Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Бека-Бека ставил себя выше команды»
Экс-президент «Локомотива Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о возможном уходе полузащитника Бека-Бека из российского клуба.
«Если за него предложат 6-7 миллионов евро, то «Локомотив» должен соглашаться. У Бека-Бека хорошие футбольные качества, но человеческие качества у него не очень хороши. Это было видно, ненужные удаления и пассивная борьба. Он ставил себя выше команды, он играл для себя. Это не всегда нравится команде. С этой точки зрения «Локомотив» выиграет.
Если за него дают такие большие деньги, то перед Цорном нужно снимать шляпу за этот трансфер. У «Локомотива» есть игроки, которые заменят Бека-Бека. Сейчас «Локомотив» может понять, какую ошибку он совершил, когда распустил «Казанку». Оттуда черпались такие резервы. Рыбчинский, Куликов, Магкеев пришли оттуда. У нас очень сильная средняя линия. Да, игроки молодые, но им нужно доверять. Не думаю, что Куликов через год по игровому уровню будет отставать от Бека-Бека. Нужно наигрывать молодых игроков. Покупать молодого игрока за огромные деньги неправильно. Такие переходы, как правило, себя не оправдывают. Нынешняя продажа Бека-Бека выглядит исключением. Европейские команды умеют считать деньги. Непонятна логика «Ниццы». Буду рад продаже Бека-Бека. Это принесет большие деньги клубу при минимальных спортивных потерях", — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
По информации «СЭ», 21-летний Бека-Бека сегодня улетает по Францию, где пройдет медосмотр для «Ниццы». Сумма сделки клубов — 15 миллионов евро.
Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в двух матчах за железнодорожников. Портал Transfermarkt оценивает Бека-Бека в 3 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1