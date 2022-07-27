Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Бека-Бека ставил себя выше команды»

Экс-президент «Локомотива Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о возможном уходе полузащитника Бека-Бека из российского клуба.

«Если за него предложат 6-7 миллионов евро, то «Локомотив» должен соглашаться. У Бека-Бека хорошие футбольные качества, но человеческие качества у него не очень хороши. Это было видно, ненужные удаления и пассивная борьба. Он ставил себя выше команды, он играл для себя. Это не всегда нравится команде. С этой точки зрения «Локомотив» выиграет.

Если за него дают такие большие деньги, то перед Цорном нужно снимать шляпу за этот трансфер. У «Локомотива» есть игроки, которые заменят Бека-Бека. Сейчас «Локомотив» может понять, какую ошибку он совершил, когда распустил «Казанку». Оттуда черпались такие резервы. Рыбчинский, Куликов, Магкеев пришли оттуда. У нас очень сильная средняя линия. Да, игроки молодые, но им нужно доверять. Не думаю, что Куликов через год по игровому уровню будет отставать от Бека-Бека. Нужно наигрывать молодых игроков. Покупать молодого игрока за огромные деньги неправильно. Такие переходы, как правило, себя не оправдывают. Нынешняя продажа Бека-Бека выглядит исключением. Европейские команды умеют считать деньги. Непонятна логика «Ниццы». Буду рад продаже Бека-Бека. Это принесет большие деньги клубу при минимальных спортивных потерях", — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

По информации «СЭ», 21-летний Бека-Бека сегодня улетает по Францию, где пройдет медосмотр для «Ниццы». Сумма сделки клубов — 15 миллионов евро.

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в двух матчах за железнодорожников. Портал Transfermarkt оценивает Бека-Бека в 3 миллиона евро.