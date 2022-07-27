Федотов: «Разговоры о лидерстве ЦСКА? Не обращаем на них внимания»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил старт команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). По словам 55-летнего специалиста, в московском клубе не обращают внимания на разговоры о лидерстве в чемпионате.

«Все только начинается, пока ЦСКА просто взял свои очки, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться. Разговоры о лидерстве ЦСКА? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике. Мы видели обе игры «Нижнего Новгорода» на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется».

Также тренер рассказал о чувствах, которые испытывал по ходу матча второго тура РПЛ с «Сочи» (3:0), который он возглавлял в прошедшем сезоне.

«Задача была одна, чтобы ЦСКА показал хорошую игру, которая понравилась бы нашим болельщикам, а также дала результат. Ничего больше, поверьте. Что касается «Сочи», еще свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились еще недавно. Теперь это история. Все решалось на футбольном поле, и я очень рад, что мы добились заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом», — сказал он.

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода» в матче 3-го тура РПЛ. Начало — 15.00 (мск).