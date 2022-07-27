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Федотов: «Разговоры о лидерстве ЦСКА? Не обращаем на них внимания»

Федотов поделился мнением о лидерстве ЦСКА в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил старт команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). По словам 55-летнего специалиста, в московском клубе не обращают внимания на разговоры о лидерстве в чемпионате.

«Все только начинается, пока ЦСКА просто взял свои очки, — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru. — Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться. Разговоры о лидерстве ЦСКА? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике. Мы видели обе игры «Нижнего Новгорода» на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется».

Также тренер рассказал о чувствах, которые испытывал по ходу матча второго тура РПЛ с «Сочи» (3:0), который он возглавлял в прошедшем сезоне.

«Задача была одна, чтобы ЦСКА показал хорошую игру, которая понравилась бы нашим болельщикам, а также дала результат. Ничего больше, поверьте. Что касается «Сочи», еще свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились еще недавно. Теперь это история. Все решалось на футбольном поле, и я очень рад, что мы добились заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом», — сказал он.

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, красно-синие сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода» в матче 3-го тура РПЛ. Начало — 15.00 (мск).

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/vladimir-fedotov-cska-vzjal-svoi-ochki-v-dvuh-domashnih-matchah.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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