Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев был признан лучшим игроком матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0). Он стал автором победного гола.

— Конечно, приятно забить, но самое главное — три очка. Последние игры были тяжелыми, и сегодня самым главным было выиграть, что мы и сделали, — приводит слова Караваева сайт «Зенита».

— Какой была прошедшая неделя для «Зенита»? Было много критики, хотя и не обоснованной: в двух матчах «Зенит» терял очки, но при этом создавал много моментов. Как вы лично это чувствовали? Как это ощущалось внутри команды?

— У всех команд бывают какие-то спады. В команде все было хорошо, никаких проблем. На эту игру мы вышли с полной самоотдачей, выложились и выиграли.

— В чем отличие первого тайма от второго? Что позволило так резко изменить игру?

— В первом тайме, естественно, соперник здорово действовал в обороне, играл в пять защитников, насколько я могу судить. В перерыве тренеры подсказали, как правильно действовать, мы чуть изменили свою игру, и второй тайм сложился по нашему сценарию. Мы забили четыре и выиграли.

— Вы били осознанно? Как это происходило?

— Конечно, осознанно: была свободная зона, ворвался, пробил и забил. Помог команде достичь победы, а это самое важное. Да, красивый гол, но не менее красивые голы забивались и потом.

— Впереди матч с ЦСКА, а затем перерыв на сборные. Как вы оцениваете предстоящее противостояние? ЦСКА сегодня неожиданно уступил «Арсеналу».

— Конечно, это большое противостояние, большая игра, но я так настраиваюсь на все игры. Да, я воспитанник этого клуба, но я настраиваюсь на все игры как на последние.