Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался по поводу предстоящего матча 19-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком».

«Конечно же команды будут входить в сезон и от первой игры трудно ожидать какой-то голевой феерии. Хотя, все может быть, потому что игроки очень хорошего уровня, особенно это касается «Зенита». Поэтому можно ожидать в этом матче всего, что угодно», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 мск.

После 18 сыгранных туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке (30 очков).