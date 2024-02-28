Романцев — о Джикии: «Общение с ним убедило: это порядочный и преданный «Спартаку» человек»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал ситуацию вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии.

В феврале агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Джикия покинет команду продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Сам игрок позже предположил, что лишился места в стартовом составе по неигровым причинам.

- Не знаю, как ответить на ваш вопрос [о ситуации вокруг Джикии в «Спартаке»], потому что в моей практике ничего подобного не случалось. Такого невероятного количества агентов, как сейчас, в то время просто не существовало. Да и особых проблем у меня с игроками не возникало — не было повода. Все решалось без ненужной шумихи. Помню, какой неожиданностью стала для меня просьба Димы Аленичева отпустить его в «Рому». Но я только спросил его, уверен ли он в том, что делает правильный выбор. А когда услышал ответ, мы пожали руки и пожелали друг другу удачи.

С Джикией совсем другая история, в тонкости которой не хочу и не имею права влезать. Это внутреннее дело тренера, игрока и руководства клуба. Скажу лишь, что права и обязанности футболиста прописаны в контракте от «А» до «Я». И если не выполняются клубом, то игрок может обратиться в палату по разрешению споров. Или в суд. С другой стороны, если какие-то обязательства нарушил он сам, то руководство вправе принимать соответствующие решения.

Мне не очень понятно, к чему здесь публичные выступления агента. Если это попытка привлечь всенародное внимание к клиенту с целью надавить на руководство «Спартака», то никак не могу назвать такой шаг разумным. Это называется выносить сор из избы, что только на руку недругам «Спартака». От себя скажу, что общение с Джикией убедило меня в том, что он очень порядочный, преданный делу и команде человек. И в данной ситуации это главное. Успехов тебе, Георгий! — сказал Романцев «СЭ».

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