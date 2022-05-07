Сергеев — четвертый в XXI веке новичок из ФНЛ, который забил 10 голов в премьер-лиге
Нападающий Иван Сергеев принес «Зениту» победу над «Химками» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, забив десятый гол в чемпионате России. Форвард, начинавший сезон в «Крыльях Советов», стал третьим за девять сезонов дебютантом премьер-лиги, отличившимся в первом турнире десять раз.
Ранее подобного добились приехавший из Голландии в «Спартак» Квинси Промес и сменивший Португалию на «Сочи» Матео Кассьерра.
Выходцы из первого дивизиона очень редко проявляют высокую результативность в первом же сезоне в элите. Если не считать первого чемпионата России, то помимо Сергеева найдем всего шестерых бомбардиров, поднявшихся в классе без потери качества. Это динамовцы Олег Терехин (1995) и Антон Хазов (2001), лидеры «Анжи» — 2000 Предраг Ранджелович и Нарвик Сирхаев, Сергей Давыдов, сменивший «Кубань» на «Рубин» и легенда «Мордовии» Руслан Мухаметшин.
Футболисты, которые не играли в высших лигах СССР и России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Предыдущий чемпионат
|
Матчи
|
Голы
|
1992
|
Олег Гарин
|
Океан
|
СССР (III)
|
28
|
16
|
1992
|
Владимир Кулик
|
Зенит
|
СССР (II)
|
30
|
12
|
1992
|
Рустам Фахрутдинов
|
Крылья Советов
|
СССР (III)
|
25
|
10
|
1992
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
СССР (II)
|
28
|
10
|
1995
|
Олег Терехин
|
Динамо
|
Россия (II)
|
26
|
11
|
1998
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
Голландия
|
15
|
14
|
2000
|
Предраг Ранджелович
|
Анжи
|
Россия (II)
|
30
|
12
|
2000
|
Нарвик Сирхаев
|
Анжи
|
Россия (II)
|
30
|
10
|
2001
|
Джеймс Обиора
|
Локомотив
|
Швейцария
|
25
|
14
|
2001
|
Антон Хазов
|
Динамо
|
Россия (II)
|
16
|
10
|
2002
|
Робертас Пошкус
|
Крылья Советов
|
Польша
|
30
|
11
|
2003
|
Рони
|
Рубин
|
Бразилия
|
29
|
11
|
2005
|
Дерлей
|
Динамо
|
Португалия
|
23
|
13
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
Бразилия
|
18
|
14
|
2009
|
Алекс
|
Спартак
|
Бразилия
|
29
|
12
|
2010
|
Александр Алиев
|
Локомотив
|
Украина
|
25
|
14
|
2011/12
|
Ласина Траоре
|
Кубань
|
Румыния
|
38
|
18
|
2011/12
|
Юра Мовсисян
|
Краснодар
|
Дания
|
37
|
14
|
2011/12
|
Эммануэл Эменике
|
Спартак
|
Турция
|
22
|
13
|
2011/12
|
Самюэль Это'О
|
Анжи
|
Италия
|
22
|
13
|
2011/12
|
Сергей Давыдов
|
Кубань, Рубин
|
Россия (II)
|
36
|
10
|
2012/13
|
Вандерсон
|
Краснодар
|
Швеция
|
22
|
13
|
2012/13
|
Руслан Мухаметшин
|
Мордовия
|
Россия (II)
|
30
|
11
|
2012/13
|
Дам Ндой
|
Локомотив
|
Дания
|
25
|
10
|
2014/15
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
Голландия
|
28
|
13
|
2021/22
|
Матео Кассьерра
|
Сочи
|
Португалия
|
20
|
11
|
2021/22
|
Иван Сергеев
|
Крылья Советов, Зенит
|
Россия (II)
|
27
|
10
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0