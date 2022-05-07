Сергеев — четвертый в XXI веке новичок из ФНЛ, который забил 10 голов в премьер-лиге

Нападающий Иван Сергеев принес «Зениту» победу над «Химками» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, забив десятый гол в чемпионате России. Форвард, начинавший сезон в «Крыльях Советов», стал третьим за девять сезонов дебютантом премьер-лиги, отличившимся в первом турнире десять раз.

Ранее подобного добились приехавший из Голландии в «Спартак» Квинси Промес и сменивший Португалию на «Сочи» Матео Кассьерра.

Выходцы из первого дивизиона очень редко проявляют высокую результативность в первом же сезоне в элите. Если не считать первого чемпионата России, то помимо Сергеева найдем всего шестерых бомбардиров, поднявшихся в классе без потери качества. Это динамовцы Олег Терехин (1995) и Антон Хазов (2001), лидеры «Анжи» — 2000 Предраг Ранджелович и Нарвик Сирхаев, Сергей Давыдов, сменивший «Кубань» на «Рубин» и легенда «Мордовии» Руслан Мухаметшин.

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