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Сегодня, 20:40

Сергеев — четвертый в XXI веке новичок из ФНЛ, который забил 10 голов в премьер-лиге

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий Иван Сергеев принес «Зениту» победу над «Химками» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, забив десятый гол в чемпионате России. Форвард, начинавший сезон в «Крыльях Советов», стал третьим за девять сезонов дебютантом премьер-лиги, отличившимся в первом турнире десять раз.

Ранее подобного добились приехавший из Голландии в «Спартак» Квинси Промес и сменивший Португалию на «Сочи» Матео Кассьерра.

Выходцы из первого дивизиона очень редко проявляют высокую результативность в первом же сезоне в элите. Если не считать первого чемпионата России, то помимо Сергеева найдем всего шестерых бомбардиров, поднявшихся в классе без потери качества. Это динамовцы Олег Терехин (1995) и Антон Хазов (2001), лидеры «Анжи» — 2000 Предраг Ранджелович и Нарвик Сирхаев, Сергей Давыдов, сменивший «Кубань» на «Рубин» и легенда «Мордовии» Руслан Мухаметшин.

Футболисты, которые не играли в высших лигах СССР и России

Сезон

Игрок

Команда

Предыдущий чемпионат

Матчи

Голы

1992

Олег Гарин

Океан

СССР (III)

28

16

1992

Владимир Кулик

Зенит

СССР (II)

30

12

1992

Рустам Фахрутдинов

Крылья Советов

СССР (III)

25

10

1992

Олег Веретенников

Ротор

СССР (II)

28

10

1995

Олег Терехин

Динамо

Россия (II)

26

11

1998

Георгий Деметрадзе

Алания

Голландия

15

14

2000

Предраг Ранджелович

Анжи

Россия (II)

30

12

2000

Нарвик Сирхаев

Анжи

Россия (II)

30

10

2001

Джеймс Обиора

Локомотив

Швейцария

25

14

2001

Антон Хазов

Динамо

Россия (II)

16

10

2002

Робертас Пошкус

Крылья Советов

Польша

30

11

2003

Рони

Рубин

Бразилия

29

11

2005

Дерлей

Динамо

Португалия

23

13

2006

Жо

ЦСКА

Бразилия

18

14

2009

Алекс

Спартак

Бразилия

29

12

2010

Александр Алиев

Локомотив

Украина

25

14

2011/12

Ласина Траоре

Кубань

Румыния

38

18

2011/12

Юра Мовсисян

Краснодар

Дания

37

14

2011/12

Эммануэл Эменике

Спартак

Турция

22

13

2011/12

Самюэль Это'О

Анжи

Италия

22

13

2011/12

Сергей Давыдов

Кубань, Рубин

Россия (II)

36

10

2012/13

Вандерсон

Краснодар

Швеция

22

13

2012/13

Руслан Мухаметшин

Мордовия

Россия (II)

30

11

2012/13

Дам Ндой

Локомотив

Дания

25

10

2014/15

Квинси Промес

Спартак

Голландия

28

13

2021/22

Матео Кассьерра

Сочи

Португалия

20

11

2021/22

Иван Сергеев

Крылья Советов, Зенит

Россия (II)

27

10

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
2-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Иван Сергеев
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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