Алексей Мишин: «Если Сергеева пригласили в «Зенит», значит он дельный спортсмен»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин оценил игру нападающего Ивана Сергеева за «Зенит», а также поделился впечатлениями от чемпионства петербуржцев.

— Меня радует то, что моя главная команда из Санкт-Петербурга доминирует в чемпионате России. Что касается игры Сергеева, то я еще не следил за ним. Если его пригласили в «Зенит», значит он дельный спортсмен.

— Что думаете по поводу возможного отъезда Дзюбы в Европу?

— Те свершения, которые происходят с человеком нужно оценивать с позиции его личных ощущений и с позиции нашего отечественного футбола. Если Дзюба будет играть в Европе, это хорошо. Он будет представлять наш отечественный футбол на зарубежных полях, — цитирует Мишина «РБ Спорт».

В матче 28 тура Тинькофф РПЛ «Зенит» на своем поле с минимальным счетом 1:0 обыграл «Химки».