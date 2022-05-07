ЦСКА — «Сочи»: Ахметов получил красную карточку в конце матча
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку в конце матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
Он допустил ошибку в передаче, после чего игрок «Сочи» мог убегать один на один. Но Ахметов совершил фол, сбив соперника.
Он был сразу же удален с поля за «фол последней надежды».
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|
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|
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|27
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30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
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|Г
|
|
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Уфа
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|
|
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|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
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|
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Зенит
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|
|
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Спартак
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Горан Чаушич
Арсенал Т
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|4
|
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Краснодар
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