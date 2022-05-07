ЦСКА — «Сочи»: Ахметов получил красную карточку в конце матча

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку в конце матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

Он допустил ошибку в передаче, после чего игрок «Сочи» мог убегать один на один. Но Ахметов совершил фол, сбив соперника.

Он был сразу же удален с поля за «фол последней надежды».