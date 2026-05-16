Сергей Андреев: «Я то в Дубае, то в Ростове. В этом году вернусь домой в конце июня»
Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев, которому сегодня исполнилось 70 лет, в интервью «СЭ» объяснил, почему живет на две страны.
- Живете сейчас на две страны?
— Да. То в Дубае, то в Ростове. В этом году вернусь домой в конце июня. Получилось как? Моя дочь Юля вышла замуж за немца, который работал в австралийской нефтяной компании. Они долго жили в Канаде, а в декабре 2021-го перебрались в Москву, сняли квартиру. 24 февраля 2022 года началась СВО, и уже через два дня зять остался без работы. Со временем нашел ее в Эмиратах, семья переехала сюда.
Юля — косметолог, устроилась в местный салон красоты. Ну, а на мне Вильям, внук. 21 мая ему исполнится восемь лет. Утром в школу отвожу, днем — на плавание. Мальчишка способный, может и мячик попинать, но я опытным взглядом определил: футбол, как и любой коллективный вид спорта, — не для него. Индивидуалист. Такому-либо на корт, либо в бассейн. А он в Дубае фантастический. Казалось, я все в жизни видел, но тут просто обалдел. Вмещает 15 тысяч, 50-метровый, при этом за три минуты трансформируется в два 25-метровых, представляете?! — сказал Андреев «СЭ».
Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.
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|Спартак
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|Динамо Мх
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|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Оренбург
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|Рубин
|4
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|5-6
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9
|Ростов
|4
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|2
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|6-5
|5
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10
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|1
|1
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|4-6
|4
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11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
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12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
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13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
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14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
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15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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16
|Факел
|4
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|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
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|20:00
|Спартак – Зенит
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|Балтика – Рубин
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Максим Глушенков
Зенит
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
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Виктор Окишор
Динамо
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Натан Гассама
Балтика
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Максим Глушенков
Зенит
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Илья Рожков
Рубин
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
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