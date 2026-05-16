Сергей Андреев: «Я то в Дубае, то в Ростове. В этом году вернусь домой в конце июня»

Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев, которому сегодня исполнилось 70 лет, в интервью «СЭ» объяснил, почему живет на две страны.

- Живете сейчас на две страны?

— Да. То в Дубае, то в Ростове. В этом году вернусь домой в конце июня. Получилось как? Моя дочь Юля вышла замуж за немца, который работал в австралийской нефтяной компании. Они долго жили в Канаде, а в декабре 2021-го перебрались в Москву, сняли квартиру. 24 февраля 2022 года началась СВО, и уже через два дня зять остался без работы. Со временем нашел ее в Эмиратах, семья переехала сюда.

Юля — косметолог, устроилась в местный салон красоты. Ну, а на мне Вильям, внук. 21 мая ему исполнится восемь лет. Утром в школу отвожу, днем — на плавание. Мальчишка способный, может и мячик попинать, но я опытным взглядом определил: футбол, как и любой коллективный вид спорта, — не для него. Индивидуалист. Такому-либо на корт, либо в бассейн. А он в Дубае фантастический. Казалось, я все в жизни видел, но тут просто обалдел. Вмещает 15 тысяч, 50-метровый, при этом за три минуты трансформируется в два 25-метровых, представляете?! — сказал Андреев «СЭ».

Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.

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