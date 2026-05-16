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Андреев — о Дубае во время атак БПЛА: «В основном шарашили по американским военным базам, здесь их три»

Александр Кружков
Обозреватель

Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Дубае во время атак иранских беспилотников.

- Когда Дубай атаковали иранские беспилотники, вам было страшно?

— Нет. Но проскочил чудом. Мой самолет приземлился 28 февраля в 08.50 — а в 10.00 небо закрыли. Потом дней 12 слышали взрывы: «Ба-бах, ба-бах!» В основном шарашили по американским военным базам, здесь их три. Слава богу, они далеко от нашего дома, так что рядом ничего не падало.

В Дубае успел пересечься с бывшей женой. Она прилетела раньше, а 7 марта планировала вернуться в Россию. Утром Юля повезла ее в аэропорт. Ехать оставалось метров 300, как по нему ударил беспилотник. Все заволокло дымом, вспыхнул пожар. Сразу стало понятно, что никто никуда не летит.

К середине марта город опустел. Исчезли пробки, на пляж приходишь — пять человек. Сегодня уже не так. И отдыхающих намного больше, и машин на дорогах прибавилось, — сказал Андреев «СЭ».

Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.

Сергей Андреев.Сергей Андреев: «В «Ростове» я персона нон грата»

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Сергей Андреев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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