Андреев — о Дубае во время атак БПЛА: «В основном шарашили по американским военным базам, здесь их три»

Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Дубае во время атак иранских беспилотников.

- Когда Дубай атаковали иранские беспилотники, вам было страшно?

— Нет. Но проскочил чудом. Мой самолет приземлился 28 февраля в 08.50 — а в 10.00 небо закрыли. Потом дней 12 слышали взрывы: «Ба-бах, ба-бах!» В основном шарашили по американским военным базам, здесь их три. Слава богу, они далеко от нашего дома, так что рядом ничего не падало.

В Дубае успел пересечься с бывшей женой. Она прилетела раньше, а 7 марта планировала вернуться в Россию. Утром Юля повезла ее в аэропорт. Ехать оставалось метров 300, как по нему ударил беспилотник. Все заволокло дымом, вспыхнул пожар. Сразу стало понятно, что никто никуда не летит.

К середине марта город опустел. Исчезли пробки, на пляж приходишь — пять человек. Сегодня уже не так. И отдыхающих намного больше, и машин на дорогах прибавилось, — сказал Андреев «СЭ».

Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.

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