Андреев — о юбилее: «Не вижу повода для радости. Если бы стукнуло 30, 40 или 50, счастья было бы полные штаны»

Легенда ростовского футбола, экс-форвард сборной СССР Сергей Андреев, которому сегодня исполнилось 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал об отношении к своему юбилею.

— С каким настроением встречаете юбилей?

— Честно? Не вижу повода для радости. Вот если бы стукнуло 30, 40 или 50, счастья было бы полные штаны. Да и 60 гораздо лучше, чем 70. А сейчас уже понимаешь, что осталось немного. Потом все, в не самое хорошее место отнесут... Ну и что праздновать? — сказал Андреев «СЭ».

Андреев по ходу карьеры выступал за «Зарю», ростовский СКА, «Ростсельмаш», а также шведские «Эстер» и «Мьельбю». Со СКА он стал победителем Кубка СССР в 1981 году, а в 1980-м стал бронзовым призером Олимпийских игр со сборной СССР.

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