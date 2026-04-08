Филиппов: «Всем футболистам было бы полезно отойти от медийной, денежной жизни в пользу результата»

Серебряный призер Олимпиады и болельщик «Спартака» Никита Филиппов в разговоре с «СЭ» ответил, чего не хватает футболистам для достижения больших высот.

— Чего не хватает футболистам для более успешного результата?

— Всем футболистам было бы полезно отойти от медийной, денежной жизни в пользу результата. Стоит уехать в горы без связи, денег, девушек и других отвлекающих факторов. Собственно, я так перед Олимпиадой тоже делал. Отец сказал, чтобы не было никакого общения с прессой. За пару дней до Олимпийских игр я вообще телефон выключил.

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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