Расулов сравнил «Макдональдс» с «Вкусно — и точка»: «Все наше — лучшее»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» сравнил «Макдональдс» с «Вкусно — и точка».

— Во время сборов ты ходил в «Макдональдс». Как тебе русский аналог «Вкусно — и точка»?

— Было интересно попробовать настоящий «Макдональдс». Но «Вкусно — и точка» в разы вкуснее. Все наше — лучшее, — сказал Расулов.

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль.

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