Сердар Азмун: «Всегда нужно отдавать передачу на того, кто находится в более выгодной позиции»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оценил игру команды в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0).

— Матч получился нелегким. Мы играли против сильной команды с хорошим тренером. Мы хорошо проанализировали игру соперника и сами сыграли хорошо, четко выполняли установку, — приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».

— На последних секундах вы отдали голевой пас на Дзюбу. Не было желания пробить самому?

— Нет, мы — одна команда, должны действовать в интересах команды. Даже выходя вдвоем на одного вратаря всегда нужно отдавать передачу на того, кто находится в более выгодной позиции.

— Без Дзюбы игра как-то изменилась? Сам Артем сказал, что вы опускались глубже на поле.

— Главное, что мы хорошо друг друга понимаем и у нас хорошее взаимопонимание. До игры мы обговаривали, что нужно внимательнее действовать на подборах. Мы действовали в соответствии с той задачей, которая была нам дана.

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