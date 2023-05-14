Главчич сообщил, что вернется к вопросу получения гражданства РФ в конце сезона

Сербский полузащитник «Химок» Неманья Главчич в разговоре с «СЭ» рассказал, на каком этапе находится получение игроком российского гражданства.

«Не могу ничего сказать по этому вопросу. Сейчас могу говорить только по поводу футбола, игры. Не разговаривал с руководством на этот счет. В конце сезона поговорим, что и когда», — сказал Главчич «СЭ».

Ранее футболист рассказал об изучении русского языка.